Кувейт сбил три американских истребителя F-15 «дружественным огнем» 11 2.03.2026, 15:03

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иллюстративное фото Getty Images

Все шесть членов экипажа успешно катапультировались.

Три истребителя F-15E ВВС США упали на территории Кувейта из-за «дружественного огня». Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Во время активных боевых действий истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими средствами ПВО, — заявили в CENTCOM. — Все шесть членов экипажа успешно катапультировались, были эвакуированы, их состояние стабильно».

Власти Кувейта «признали этот инцидент», начато расследование. США благодарны кувейтским силам обороны за поддержку американской операции против Ирана, добавили в CENTCOM.

Сегодня Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские силы сбили три американских истребителя. Также КСИР утверждал, что нанес удар по офису премьер-министра Израиля. В Израильской армии назвали утверждения Тегерана «плодами воображения».

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