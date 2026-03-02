Макрон поднимает тему «ядерного зонтика» для Европы 2.03.2026, 16:06

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Эммануэль Макрон

Париж допускает расширение своей доктрины сдерживания на союзников.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с редкой и важной речью о ядерном сдерживании — теме, которой он обычно касается лишь однажды за свой президентский срок. Выступление состоится на фоне одного из четырех французских подводных ракетоносцев, пришвартованных на базе Иль-Лонг в Бресте — объекте, который почти никогда не доступен для широкой публики, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от речи 2020 года, оставшейся в тени, предстоящее заявление Макрона вызывает огромный интерес по всей Европе. На это влияют две причины: постоянные ядерные угрозы России со времени ее полномасштабного вторжения в Украину и усиливающиеся сомнения в надежности США как ключевого гаранта безопасности НАТО после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году.

Париж уже несколько месяцев продвигает идею французского «ядерного зонтика» для Европы, и нынешнее выступление может стать важным шагом в этом направлении. Как ожидается, Макрон уточнит элементы французской доктрины сдерживания — прежде всего так называемое «европейское измерение» понятия «жизненно важные интересы».

В нынешней формулировке Франция оставляет за собой право нанести «абсолютно неприемлемый ущерб» центрам принятия решений любого противника, если ее жизненно важные интересы будут атакованы. Возможное расширение этого понятия на европейских партнеров может означать серьезный сдвиг в стратегическом мышлении Парижа.

Предстоящая речь может стать поворотным моментом для европейской безопасности: государства ЕС внимательно следят за тем, готова ли Франция взять на себя большую ответственность в условиях, когда традиционные гарантии подвергаются сомнению.

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