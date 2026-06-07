В Беларуси исчез еще один населенный пункт 6

7,052

Где он находился.

В Беларуси перестал существовать еще один населенный пункт. На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Теперь там появилось первое решение за этот год: №119 от 04 февраля 2026. Но опубликовано в бюллетене оно только сегодня.

Деревня Бель в Бабиновичском сельсовете Лиозненского района Витебской области упразднена.

Информация об этом уже внесена и в перечень административно-территориальных единиц на сайте ГосКартГеоЦентра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com