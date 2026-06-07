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В Беларуси исчез еще один населенный пункт

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В Беларуси исчез еще один населенный пункт

Где он находился.

В Беларуси перестал существовать еще один населенный пункт. На сайте Белгеодезии обновился информационный бюллетень «Изменения наименований географических объектов Республики Беларусь». Теперь там появилось первое решение за этот год: №119 от 04 февраля 2026. Но опубликовано в бюллетене оно только сегодня.

Деревня Бель в Бабиновичском сельсовете Лиозненского района Витебской области упразднена.

Информация об этом уже внесена и в перечень административно-территориальных единиц на сайте ГосКартГеоЦентра.

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