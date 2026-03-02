В феврале ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем смогла захватить РФ

В феврале ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем смогла захватить РФ1
- 2.03.2026, 16:18
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Впервые со времени Курской операции.
В феврале 2026 года, впервые со времени Курской наступательной операции, Силы обороны Украины восстановили контроль над большей территорией, чем смог захватить враг.
Об этом в понедельник, 2 марта, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«Мы проводим результативные активные действия на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Вопреки многократным реляциям российского руководства, только усиливаем контроль над Купянском и сокращаем в городе „поголовье“ вражеских диверсантов», — подчеркнул он.
Главком ВСУ подчеркнул, что украинские защитники продолжают сдерживать российских оккупантов в районе Покровско-Мирноградской агломерации.