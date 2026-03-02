ЦАХАЛ ликвидировал главу разведки «Хезболлы» в Бейруте
- 2.03.2026, 16:37
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Атака стала ответом на обстрелы со стороны группировки.
Глава штаба разведки «Хезболлы» убит в результате израильской атаки, заявила Армия обороны Израиля.
ЦАХАЛ подтверждает, что в результате точечного удара в Бейруте прошлой ночью был ликвидирован террорист Хусейн Маклед, занимавший пост главы штаба разведки «Хезболлы», об этом говорится в сообщении армии Израиля.
Израиль ночью начал наносить удары по Бейруту и югу Ливана в ответ на обстрелы «Хезболлы», которые группировка назвала местью за гибель верховного лидера Ирана в результате ударов, нанесенных Израилем и США.
Правительство Ливана после этого запретило военную деятельность «Хезболлы» и назвало обстрелы Израиля незаконными.