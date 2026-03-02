Ирак получил шанс вернуть суверенитет и сблизиться с Западом

Ирак получил шанс вернуть суверенитет и сблизиться с Западом1
- 2.03.2026, 17:13
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Ослабление Ирана может изменить политический курс Багдада.
Ослабление или возможное падение иранского режима открывает для Ирака редкую возможность изменить свой политический курс, укрепить связи с Западом и странами региона и существенно сократить влияние Тегерана. На протяжении десятилетий Ирак и Иран оставались глубоко взаимосвязанными — от политической координации элит до экономических отношений и широкого присутствия проиранских вооруженных группировок на иракской территории, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Если Иран снизит вмешательство в дела Багдада, иракское государство сможет восстановить часть утраченного суверенитета. Однако это вовсе не означает, что решения иракского руководства будут автоматически совпадать с интересами Вашингтона.
Ирак остается ареной противостояния между США и Ираном. Несмотря на попытки Багдада сохранять баланс, страна регулярно оказывается втянутой в конфликт двух держав. В ближайшей перспективе удары иракских ополчений по американским или израильским объектам могут вызвать ответные действия США, включая удары по лидерам вооруженных группировок. Уже зафиксированы атаки связанных с Ираном структур на американскую базу в Эрбиле, и их число, вероятно, возрастет после недавних ударов США по объектам ополчений.
При этом часть шиитских вооруженных формирований, ориентированных прежде всего на внутренние политические интересы, предпочитает не вовлекаться в эскалацию. Под давлением Вашингтона некоторые влиятельные группы, включая «Асаиб ахль аль-Хак», заявили о готовности к разоружению.
Политическая система Ирака парализована поиском нового премьера — после резкого заявления президента США Дональда Трампа против третьего срока Нури аль-Малики. Поддержка Малики со стороны Тегерана была ключевым фактором американского сопротивления. Гибель лидера Ирана Али Хаменеи и других иранских лидеров может разблокировать процесс, однако Малики сохранит значительное влияние в иракской политике независимо от уровня поддержки Ирана.