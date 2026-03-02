Иран применяет российскую тактику против союзников США 2.03.2026, 17:27

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Сотни беспилотников бьют по базам, портам и небоскребам.

Тактика истощения, подсмотренная Тегераном в Украине, направлена на психологическое давление на гражданское население и прямые экономические потери.

Тегеран перешел к масштабному применению беспилотников против государств Персидского залива, нанося удары по американским базам и гражданской инфраструктуре.

По оценкам The Wall Street Journal, эта стратегия является прямым заимствованием методов, которые россия использует в ходе войны против Украины.

Основная цель таких атак заключается в планомерном уничтожении ключевых объектов жизнеобеспечения для психологического изматывания населения. Одновременно с этим Иран стремится нанести максимальный экономический ущерб своим региональным оппонентам.

Экономическое истощение и террор: зачем Ирану «рой» дешевых дронов

Иранские ударные БПЛА отличаются небольшими размерами, что делает их крайне сложной целью для современных систем ПВО. При этом их производство обходится дешево, что позволяет Тегерану выпускать аппараты в промышленных масштабах.

Главное преимущество этой тактики заключается в возможности запускать дроны как с суши, так и с морских платформ. Массированные комбинированные удары беспилотниками и ракетами позволяют буквально перегружать оборонительные системы стран-мишеней.

Хотя один дрон не может нанести урон, сопоставимый с баллистической ракетой, их количество компенсирует этот недостаток. Под ударами уже оказались гражданские аэропорты, морские порты и другие критически важные узлы мировой логистики.

География ударов: от американских баз до небоскребов Дубая

Иран задействовал сотни беспилотников для атак на американскую военно-морскую базу в Бахрейне и аэропорты в Абу-Даби и Кувейте. Целями также стали жилые высотки в Дубае, что привело к человеческим жертвам в ОАЭ и Омане.

По официальным данным, общее число выпущенных аппаратов исчисляется сотнями: только по ОАЭ было запущено 541 дрон. Израиль смог перехватить более 50 беспилотников, но для него эта задача проще из-за большей дистанции и времени подлета.

Эти действия вызвали глобальный транспортный хаос и спровоцировали резкий скачок мировых цен на нефть. Аналитики уверены, что Тегеран намеренно интернационализирует конфликт, оказывая давление на союзников Вашингтона и экономику Запада.

Уроки Украины: как странам Залива защититься от иранской угрозы

Эксперты считают, что арабским монархиям пора перенимать опыт Киева, который за четыре года научился эффективно бороться с российскими «Шахедами». Украина успешно применяет недорогие дроны-перехватчики и сетевые системы раннего обнаружения.

Для создания надежного щита странам Персидского залива необходимо наладить оперативный обмен разведывательной информацией. Важным шагом станет внедрение многоуровневых систем обороны, способных работать по низколетящим целям.

Однако Самуэль Бендетт из центра CNA предупреждает, что защитить абсолютно каждое здание в мегаполисах вроде Дубая невозможно. Приоритетом должна стать защита наиболее уязвимых и значимых объектов инфраструктуры и портов.

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