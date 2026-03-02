В Mercedes-Benz придумали, как победить укачивание в электрокарах

В Mercedes-Benz придумали, как победить укачивание в электрокарах9
- 2.03.2026, 18:10
- 5,980
Компания заявила патент.
В электромобилях пассажиров заметно чаще укачивает, чем в машинах с ДВС. Причина не в психологии, а в том, что организм хуже воспринимает движение в более тихой кабине без привычных вибраций и звуков, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Быстрый отклик электромотора, агрессивная рекуперация и езда «в одну педаль» усиливают диссонанс между тем, что видят глаза, и тем, что ощущает тело.
Исследование Университета технологии Белфор-Монбельяр показало — чем меньше ощущений передает автомобиль, тем выше риск появления тошноты — мозг менее точно оценивает силы движения.
Mercedes-Benz предложила необычное решение и подала соответствующий патент. Компания предлагает имитировать ощущения движения с помощью управляемых световых эффектов и потоков воздуха в салоне. В документе описана сеть скрытых вентиляционных каналов, которые меняют силу обдува в зависимости от скорости, чем быстрее едет машина, тем сильнее поток воздуха.
Кроме того, предполагается использование динамической подсветки. Свет может менять цвет при разгоне и торможении, а также отображать стрелки и другие визуальные подсказки, синхронизированные с маневрами.
Однако система выглядит слишком сложной, множественные вентиляторы, дополнительные алгоритмы для климат-контроля и необходимость постоянной связи подсветки с датчиками автомобиля. Поэтому эксперты считают, что до серийного производства эта идея, вероятно, не дойдет — по крайней мере в ближайшие годы.