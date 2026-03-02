Трамп угрожает Ирану еще более масштабной атакой 2.03.2026, 19:09

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Фото: Getty Images

По его словам, США еще не начинали бить сильно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «еще не начинали бить сильно» по Ирану. Он также анонсировал «большой удар» по иранскому режиму, передает CNN.

«Мы еще даже не начинали сильно их бить. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит вскоре», - заявил американский президент.

Трамп подчеркнул, что США «дают взбучку» Ирану - по его словам, «все идет очень хорошо». Он добавил, что у Соединенных Штатов «лучшие вооруженные силы в мире, и они их используют».

«Я не хочу, чтобы она продолжалась слишком долго. Я всегда думал, что она продлится четыре недели. И мы немного опережаем график», - сообщил он.

На вопрос о том, принимают ли США какие-либо дополнительные меры, кроме военной силы, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной, освободившись от власти режима, Трамп ответил утвердительно.

«Да, действительно. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно. И вскоре станет еще опаснее», - подчеркнул президент США.

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