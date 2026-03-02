Макрон: Ядерный арсенал Франции будет увеличен 6 2.03.2026, 19:26

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При этом, по его словам, точные данные о числе боеголовок публиковаться не будут.

Франция нарастит ядерный арсенал и прекратит сообщать данные о количестве боеголовок, заявил в понедельник, 2 марта, президент страны Эмманюэль Макрон, выступая на военной базе атомных подлодок на острове Лонг, расположенном недалеко от западного портового города Брест.

- Я решил увеличить количество боеголовок в нашем арсенале. Моя обязанность - обеспечить, чтобы наше сдерживание сохраняло в том числе и в будущем свою гарантированную разрушительную силу, - сказал Макрон.

Такое решение он объяснил тем, что сейчас мир переживает «период геополитических потрясений, связанный с рисками».

При этом, по словам Макрона, конкретные данные о новом числе боеголовок публиковаться не будут. «Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. Чтобы внушать страх, нужно быть сильным», - заявил президент. Ядерный арсенал страны не увеличивался как минимум с 1992 года, когда Франция присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, указывает агентство Associated Press.

По словам президента Франции, анонсированные им изменения в ядерной доктрине обсуждались с представителями США и Великобритании, которые также располагают ядерными арсеналами. Ранее СМИ писали, что переговоры между тремя странами по этой теме проходили в Женеве в феврале. Там же в конце месяца проходили аналогичные переговоры между представителями США и России.

При этом о том, что Великобритания и Франция должны участвовать в обсуждениях контроля над ядерными вооружениями, заявил 6 февраля, на следующий день после истечения срока действия договора СНВ-3, постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, для России «принципиальное значение будет иметь» подключение к диалогу «военных союзников США по НАТО», в число которых входят Лондон и Париж.

Макрон: 8 стран согласились участвовать во французской программе ядерного сдерживания

В ходе выступления президент Франции также заявил, что разрешит временное размещение своих самолетов, оснащенных ядерным оружием, в странах-союзниках. По его словам, переговоры об этом ведутся с Великобританией, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. При этом, подчеркнул Макрон, решение о применении французского ядерного оружие будет приниматься только главой Франции.

Президент Франции также отметил, что партнеры Франции по программе смогут принимать участие в учениях по ядерному сдерживанию.

- Первые шаги в рамках сотрудничества начнутся в этом году; они могут включать посещения стратегических объектов, а также совместные учения, - отметил Макрон.

Германию Макрон назвал ключевым партнером страны в этой области. По его словам, Берлин, Лондон и Париж будут совместно работать над проектами ракет очень большой дальности.

Ядерный арсенал Франции сейчас

После выхода Великобритании из Европейского Союза (ЕС) в 2020-м Франция стала единственной ядерной державой объединения. Страна имеет около 290 из примерно 12,2 тысячи ядерных боеголовок в мире, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Это делает Францию четвертой по арсеналу ядерной державой после России, США и Китая.

На службе вооруженных сил страны стоят четыре атомные подлодки, способные запускать ракеты с дальностью около 10 тысяч км, а также истребители Rafale, способные нести ядерное оружие. С их помощью Франция может наносить удары с воздуха на расстояние около 500 км.

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