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Politico: США применили «украинскую» тактику против Ирана

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  • 2.03.2026, 21:29
  • 19,254
Politico: США применили «украинскую» тактику против Ирана

Именно украинский опыт 2022-го года стал фундаментом для нынешних действий Пентагона.

В ходе масштабной операции против иранского режима американские военные впервые задействовали стратегию, отработанную Силами обороны Украины против российских оккупантов.

Речь идет о массированном применении бюджетных ударных беспилотников одноразового использования для поражения стратегических целей, сообщает Politico (перевод - cursorinfo.co.il).

Этот подход позволяет наносить существенный урон, не расходуя дорогостоящие высокоточные ракеты на второстепенные объекты. Ранее подобная тактика помогла Украине выстоять против превосходящих сил РФ, что в итоге изменило облик современных военных конфликтов.

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что первая фаза операции включала синхронные удары с воздуха, моря и суши. Однако ключевой новинкой стало участие спецподразделения «Скорпион-забастовка», которое координировало рои дешевых БПЛА.

Издание Politico подчеркивает, что именно украинский опыт 2022 года стал фундаментом для нынешних действий Пентагона. Использование недорогих дронов доказало свою эффективность в условиях, когда необходимо компенсировать огневую мощь и численное преимущество врага.

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