ЦАХАЛ атаковал объекты фонда «Аль-Кард аль-Хасан», финансирующего «Хизбаллу» 2.03.2026, 21:48

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Армия обороны Израиля раскрыла подробности.

Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов по объектам фонда «Аль-Кард аль-Хасан», финансирующего террористическую группировку «Хизбалла».

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорится, что фонд на протяжении многих лет был главным гражданским финансовым институтом в Ливане, но на практике он использовал деньги граждан для предоставления финансовых услуг «Хизбалле».

В этом фонде «Хизбалла» хранила свои деньги, через него выплачивала зарплаты террористам, а также осуществляла перевод денег за границу. Средства фонда используются для закупки оружия, организации производства.

- «Хизбалла» использует в своих интересах экономический кризис, который переживает страна многие годы, она пользуется уязвимым положением граждан и для усиления их зависимости от помощи и укрепления своего военного присутствия, – говорится в сообщении.

Фонд «Аль-Кард аль-Хасан» был основан в 1983 году в качестве «благотворительной структуры», выдающей беспроцентные займы «по исламским принципам». На практике займы часто выдавались под залог ювелирных изделий. США внесли эту организацию в санкционные списки в 2007 году, заявив, что «Хизбалла» использует фонд в качестве прикрытия для своей финансовой деятельности и доступа к международной финансовой системе.

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