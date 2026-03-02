Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о конкретных шагах

Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о конкретных шагах2
- 2.03.2026, 21:55
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Перед этим Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок.
Франция и Германия договорились вместе работать над вопросом ядерного сдерживания и создали для этого специальную группу.
Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, инициатива принадлежит ему и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Канцлер Германии добавил, что обе страны планируют «конкретные шаги».
.@EmmanuelMacron and I have established a nuclear steering group in which we coordinate on deterrence issues. We intend to take concrete steps before the end of this year, including conventional German participation in French nuclear exercises.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) March 2, 2026
«Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции», - отметил он.
Перед этим 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах (увеличить количество французских ядерных боеголовок https://charter97.org/ru/news/2026/3/2/675491/).