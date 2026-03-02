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Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о конкретных шагах

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  • 2.03.2026, 21:55
  • 2,804
Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о конкретных шагах

Перед этим Макрон заявил о планах увеличить количество французских ядерных боеголовок.

Франция и Германия договорились вместе работать над вопросом ядерного сдерживания и создали для этого специальную группу.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, инициатива принадлежит ему и французскому президенту Эммануэлю Макрону. Канцлер Германии добавил, что обе страны планируют «конкретные шаги».

«Эммануэль Макрон и я основали координационную группу по ядерным вопросам, в которой мы будем координироваться по вопросам сдерживания. Мы планируем конкретные шаги до конца текущего года, в том числе конвенционное участие Германии в ядерных учениях Франции», - отметил он.

Перед этим 2 марта президент Франции, единственной на европейском континенте ядерной державы, заявил о планах (увеличить количество французских ядерных боеголовок https://charter97.org/ru/news/2026/3/2/675491/).

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