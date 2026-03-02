США уже потопили 10 кораблей Ирана

США уже потопили 10 кораблей Ирана3
- 2.03.2026, 23:03
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Об этом заявил Трамп во время своей речи в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп детализировал цели Соединенных Штатов в отношении Ирана. В частности, это уничтожение ракетного потенциала и флота страны, а также недопущение того, чтобы Тегеран когда-нибудь получил ядерное оружие.
Об этом Трамп заявил во время церемонии вручения «Медали Почета» в Белом доме.
«Во-первых, мы уничтожаем ракетный потенциал Ирана, и вы видите, что это происходит каждый час. А также их способность производить совершенно новые и достаточно хорошие ракеты. Во-вторых, мы уничтожаем их флот. Мы уже подбили 10 кораблей. Они на дне моря», — сказал американский президент.
Он отметил, что США гарантируют, что «главный спонсор терроризма в мире никогда не сможет получить ядерное оружие».
«Я говорил это с самого начала. Они никогда не будут иметь ядерного оружия. Они были на пути к его получению законным путем через соглашение, которое наша страна подписала бессмысленно», — заявил Трамп.
По его словам, Соединенные Штаты также гарантируют, что иранский режим не сможет продолжать вооружать, финансировать и управлять террористическими армиями за пределами своих границ.
«Мы думали, что у нас есть договоренность. Но потом они отступили, а потом вернулись, и мы думали, что у нас есть соглашение, и они снова отступили. Я сказал, что вы не можете иметь дело с этими людьми. Вы должны действовать правильно», — добавил глава Белого дома.