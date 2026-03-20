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Большинство американцев убеждены, что Трамп может ввести войска в Иран

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  • 20.03.2026, 3:42
  • 2,658
Большинство американцев убеждены, что Трамп может ввести войска в Иран

Опрос.

Около 65% американцев считают, что президент США Дональд Трамп может отдать приказ о введении войск в Иран, однако поддерживают такое решение лишь 7% граждан.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на результаты опроса Reuters/Ipsos.

Общий уровень поддержки войны также остается низким: ее одобряют около 37% американцев, тогда как 59% выступают против.

Среди сторонников Трампа поддержка действий администрации выше: 77% республиканцев одобряют удары США по Ирану. В то же время среди демократов этот показатель составляет лишь 6%, а среди независимых избирателей - 28%.

В то же время часть американцев допускает ограниченное военное участие. В частности, 34% респондентов поддерживают развертывание небольшого количества сил специального назначения, среди республиканцев таких - 63%.

Однако большинство - 55% - выступают против любого ввода наземных войск независимо от масштаба операции.

Рейтинг Дональда Трампа, по данным опроса, остался на уровне 40% и почти не изменился после начала военных действий.

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