Кая Каллас: Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены

Кая Каллас: Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены6
- 20.03.2026, 6:52
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Глава дипломатии ЕС прокомментировала освобождение 250 политзаключенных.
«Позитивным и ощутимым шагом вперед» назвала состоявшееся 19 марта освобождение 250 белорусских политзаключенных верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
«Я благодарю Соединенные Штаты за посредничество в достижении этого соглашения. Для многих семей это момент долгожданного облегчения и шанс вновь воссоединиться со своими близкими», — написала она на своей странице в соцсети Х.
Одновременно Каллас отметила: «Мы не можем игнорировать тот факт, что эти люди вообще не должны были оказаться в заключении».
«Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены, а репрессии — прекращены», — призвала она.