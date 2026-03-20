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Кая Каллас: Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены

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  • 20.03.2026, 6:52
  • 4,026
Кая Каллас: Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены
Кая Каллас

Глава дипломатии ЕС прокомментировала освобождение 250 политзаключенных.

«Позитивным и ощутимым шагом вперед» назвала состоявшееся 19 марта освобождение 250 белорусских политзаключенных верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

«Я благодарю Соединенные Штаты за посредничество в достижении этого соглашения. Для многих семей это момент долгожданного облегчения и шанс вновь воссоединиться со своими близкими», — написала она на своей странице в соцсети Х.

Одновременно Каллас отметила: «Мы не можем игнорировать тот факт, что эти люди вообще не должны были оказаться в заключении».

«Все, кто до сих пор несправедливо удерживается в Беларуси, должны быть освобождены, а репрессии — прекращены», — призвала она.

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