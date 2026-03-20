Никиту Золотарева освободили прямо из ШИЗО 5 20.03.2026, 9:24

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Никита Золотарев

Фото: Сергей Сацюк / «Зеркало»

Самый молодой политзаключенный Беларуси дал первое интервью на свободе.

Невысокий скромный парень в коричневой байке вышел из микроавтобуса в частном секторе Вильнюса. Это Никита Золотарев. Вместе с остальными 14 политзаключенными его вывезли в Литву после приезда в Минск спецпосланника США по Беларуси Джона Коула. Никиту задержали 11 августа 2020-го. За решеткой парень провел пять лет и семь месяцев. О том, как происходило освобождение он рассказал журналистам «Зеркала».

«В часов 11 где-то пришли, забрали меня из штрафного изолятора»

Никита показался из микроавтобуса самым первым. Но он тихо стоял в сторонке, пока другие политзаключенные, которые согласились поговорить, общались с журналистами. Когда дошла до него очередь, Никита отвечал на вопросы осторожно и коротко, без лишних эмоций, словно опасаясь сказать лишнего.

Утром в среду, 18 марта, он еще был в ШИЗО колонии № 8, что в Орше. В эту колонию Никита попал, когда ему накинули срок по ст. 411 УК (Злостное неповиновение администрации колонии). До этого он и вовсе находился в тюрьме.

— В часов 11 где-то пришли, забрали меня из штрафного изолятора. Изначально сказали, что ко мне прокурор приехал. Следователь, прокурор, — рассказывает молодой человек. — Завели на КПП там в колонии. Потом резко просто отдали вещи, загрузили нас в какие-то машины белые… И повезли в Минск. Мы туда в пять часов вечера приехали, там переночевали ночь. И только утром нас уже повезли к границе. Тогда понял, что будут освобождать. Я не знал, что повезут, нам ничего не говорили. Был в растерянности, мысли путались. И только сейчас, когда все закончилось, я понял, что уже на свободе. Тяжело было все это осознать и понять. Всем спасибо за все, немножко позже смогу все сказать.

Никита говорит, что никакого выбора, остаться или уезжать, у него не было.

— Просто по факту повезли, — сказал он и добавил, что его пытались уговорить написать прошение о помиловании: — Но я не соглашался на это.

Паспорт экс-политзаключенному не отдали, хоть он у него уже был. Его единственный документ — школьный аттестат.

— Отдали только аттестат за девятый класс, — говорит парень.

«Тяжело было. Смог. Вытерпел»

Об отношении администрации исправительных учреждений, которые прошел, Никита пока говорить подробно не готов. Напомним, его отец говорил медиа, что парня избивают в СИЗО. Позже стало известно, что Никиту регулярно сажали в ШИЗО. По всей видимости, условия были настолько невыносимыми, что парень вскрывал вены.

— Тяжело было. Смог. Вытерпел, — коротко отвечает Никита. И признается, что в колонии у него была красная бирка, которая означает склонность к экстремизму.

— Я считаю, что не заслужил такого профучета, который они мне повесили, — говорит Никита.

Свое состояние здоровья парень описывает как «уже получше». За три дня до освобождения он лежал в медчасти колонии под капельницей.

— У меня эпилепсия. Я в больнице лежал, в местной медчасти, под капельницами. Сказали, что у меня был микроинсульт. Не знаю, правда или нет, или меня пытались так психологически довести, — описывает молодой человек. — [Сегодня] с утра было немножко плоховато — лекарства дали. То есть сейчас уже намного лучше, чем было.

«Счастливый человек, на седьмом небе от счастья просто»

С родными Никита пока еще не связывался. Говорит, очень скучает по матери, отцу и брату с сестрой.

— Надеюсь, что в будущем будет все хорошо, я смогу вернуться назад в нормальную Беларусь. В город, в котором я родился, — считает он. — Сейчас, надеюсь, это будет мой второй дом. Меня так приняли с любовью, все обо мне заботятся. Я такой заботы даже в своем детстве не видел. Спасибо, что освободили и я могу себя чувствовать человеком, а не каким-то роботом, рабом, не спать под батареей, как собака. Чувствовать себя свободным человеком — это… Это не описать словами. Счастливый человек, на седьмом небе от счастья просто. Ничего больше не надо, просто подышать воздухом, когда не видишь месяцами этой свободы и свежего воздуха. Постоять в кругу людей обычных, гражданских, а не среди милиции белорусской.

Свои первоочередные планы Никита описывает просто — прийти в себя, а дальше отучиться и пойти работать. Но самое первое, чего бы хотел, — это «духовной пищи».

— Я сам верующий, пришел к вере в тюрьме. До этого не был таким верующим. А сейчас понял, что есть Бог, что помогает, — описывает Никита. — Хочу помолиться, поблагодарить, что… Я верю, что Господь услышал мои молитвы. Ну и всем людям, которые за нас просили, помогали нам, — спасибо огромное.

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