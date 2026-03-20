Удар по сердцу Ирана: атака на Харк стала переломным моментом 20.03.2026, 9:38

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Операция США на острове меняет глобальную энергетику.

Американская атака на остров Харк стала событием, которое выходит далеко за рамки локального военного эпизода и уже оказывает влияние на глобальную энергетическую систему. Как отмечает Анат Хохберг Маром, речь идет не просто о тактическом ударе, а о вмешательстве в ключевой элемент экономической устойчивости Ирана — его нефтяную инфраструктуру, пишет «Маарив».

Остров Харк, расположенный в Персидском заливе, долгие годы оставался центральным узлом экспорта иранской нефти. Через него проходило до 95% поставок сырья, что делало его критически важным активом для экономики страны. По сути, это «жемчужина короны» иранского режима, от стабильности которой зависели валютные поступления и способность Тегерана финансировать как внутренние, так и внешние проекты.

По мнению Хохберг Маром, атака фактически продемонстрировала уязвимость одного из важнейших энергетических узлов мира. Нарушение работы Харка вызвало мгновенную реакцию рынков: цены на нефть резко выросли, усилилась волатильность, а цепочки поставок начали испытывать серьезные перебои. Она подчеркивает, что в новой реальности даже локальный удар может привести к глобальным последствиям.

Особое значение имеет географическое положение острова. Он находится рядом с ключевыми маршрутами транспортировки нефти, ведущими через Ормузский пролив — один из самых важных энергетических коридоров планеты. Любая нестабильность в этом регионе способна затронуть значительную часть мировых поставок углеводородов и напрямую повлиять на крупнейшие экономики Азии.

Хохберг Маром указывает, что последствия атаки выходят за рамки энергетики. Ослабление экспортных возможностей Ирана снижает его финансовые ресурсы и, как следствие, влияет на региональный баланс сил. Одновременно растет напряженность вокруг Ормузского пролива, где любое обострение может привести к масштабным сбоям в мировой торговле.

«Американская атака на остров Харг — это не «хирургическая операция», — отмечается в материале. Подчеркивается, что речь идет о переломном моменте, который переводит противостояние между США и Ираном на новый уровень, делая его фактором глобальной политики и экономики.

Дополнительным риском становится возможность ответных действий со стороны Тегерана. В тексте говорится, что речь может идти о самых разных сценариях — от атак на инфраструктуру до попыток нарушить судоходство в Ормузском проливе. В таком случае последствия почувствуют не только страны региона, но и мировая экономика в целом — от роста стоимости перевозок до изменения логистических маршрутов.

Анат Хохберг Маром обращает внимание на то, что ситуация уже влияет на инфляционные процессы и финансовые рынки. По ее оценке, рост цен на энергоносители способен оказать давление на экономики США, Европы и Азии, особенно на те, которые зависят от импорта ресурсов.

При этом кризис создает и новые геополитические возможности. В частности, Израиль, по мнению автора, может усилить свою роль как альтернативный энергетический и логистический центр. Его инфраструктура и географическое положение позволяют рассматривать страну как потенциальный обходной маршрут для поставок ресурсов в условиях нестабильности в Персидском заливе.

В целом, как подчеркивает Хохберг Маром, мир оказался в точке, где энергетика, безопасность и политика окончательно переплелись. Сложившаяся ситуация требует от государств и компаний пересмотра стратегий, диверсификации поставок и готовности к новым, более жестким сценариям развития событий.

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