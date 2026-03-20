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В Беларуси отменили один из крупнейших и наиболее популярных фестивалей

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  • 20.03.2026, 9:45
  • 9,340
В Беларуси отменили один из крупнейших и наиболее популярных фестивалей

Lidbeer не состоится.

Один из крупнейших фестивалей в Беларуси Lidbeer не состоится в 2026 году. Об этом сообщил в соцсетях организатор и титульный спонсор опенэйра — компания «Лидское пиво», передает «Зеркало».

«З сумам і шкадаваннем паведамляем, што фестываль Lidbeer сёлета не адбудзецца. <…> Як прынята гаварыць у такіх выпадках, фестываль не адбудзецца па прычынах, якія ад нас не залежаць», — говорится в сообщении.

Lidbeer — один из крупнейших белорусских фестивалей под открытым небом, задуманный и реализованный как проводник культуры и пивных традиций в столице пивоварения — Лиде, где пиво варится без перерыва с 1876 года. Впервые прошел в 2015 году.

Отметим, ранее организаторы фестиваля WOSTRAU также отказались от проведения мероприятия в 2026 году. Они пояснили, что после вступления в силу постановления Совета министров не смогут заниматься организацией фестиваля на должном уровне.

«Вступление в силу постановления Совета министров Республики Беларусь от 22 августа 2025 г. № 454 «О реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий» и отсутствие у нас возможности привозить зарубежных артистов самостоятельно делают для нас проведение фестиваля невозможным на том уровне, к которому мы с вами привыкли и который считаем для себя правильным», — говорится в заявлении.

Совет министров своим постановлением № 454 от 22 августа 2025 года обновил положение о реестре организаторов культурно-зрелищных мероприятий.

Документ установил, какие субъекты обязаны быть включены в реестр, а также какие требования и процедуры необходимо соблюдать. Установлено, что проводить культурно-зрелищные мероприятия с участием белорусских или зарубежных исполнителей могут только организаторы, сведения о которых внесены в такую базу данных.

Еще ранее такое же решение приняли организаторы пророссийского фестиваля «Солнцестояние», который несколько лет подряд проходил в Пружанах (Брестская область).

Они сообщили, что ООО «Солнцестояние» не включено в Реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий по решению Министерства культуры, что лишает права проката и приглашения зарубежных артистов.

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