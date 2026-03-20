Эксперт: Иран теряет ключевое преимущество в войне 20.03.2026, 10:45

6,936

Атака на газовое месторождение Южный Парс стала поворотным моментом.

Военный эксперт, подполковник армии Израиля в отставке Амит Ягур считает, что нынешний этап противостояния вокруг Ирана может стать переломным и разрушить стратегию затяжного истощения, на которую делал ставку Тегеран. По его оценке, иногда для завершения конфликта необходимо не сдерживание, а расширение масштаба действий — именно такой подход, по его мнению, продемонстрировали Израиль и США.

Об этом пишет «Маарив».

Речь идет об ударе по крупнейшему в мире газовому месторождению Южный Парс, расположенному в иранской провинции Бушер. Этот объект обеспечивает около 70% внутреннего потребления газа в стране, поэтому атака затронула не только энергетику, но и общую устойчивость экономики. По данным Ягура, в результате удара были повреждены перерабатывающие мощности, начались пожары, а поставки газа, в том числе в Ирак, были остановлены.

Аналитик подчеркивает, что это первый случай с начала текущей кампании, когда под прямой удар попала именно производственная инфраструктура Ирана. Он утверждает, что операция была проведена в координации с США, что существенно повышает ее политическое значение. В ответ Корпус стражей исламской революции назвал атаку «военным преступлением» и обозначил потенциальные цели для ответных ударов в регионе Персидского залива.

По мнению Ягура, атака носит многослойный характер. Во-первых, она создает внутреннее давление на Иран, поскольку газ является ключевым источником энергии для электростанций, а перебои могут вызвать проблемы с электроснабжением в крупных городах. Во-вторых, удары по нефтехимическому сектору способны парализовать промышленность и усилить экономический кризис.

Отдельно он обращает внимание на геополитический сигнал: если Тегеран пытается ограничить свободу судоходства в Ормузском проливе, то ответом становится давление на его собственную энергетическую инфраструктуру. Фактически, как следует из его логики, послание звучит так: если мировой рынок не получает энергию из-за действий Ирана, то и сам Иран может лишиться доступа к своим ресурсам.

Кроме того, Ягур считает, что удар ставит страны Персидского залива в сложное положение, вынуждая их определяться со стороной конфликта. Особенно показательной он называет реакцию Катара, который осудил атаку на объекты в Рас-Лаффане, однако пока ограничился лишь заявлениями. При этом подчеркивается важный факт: иранский Южный Парс и катарские месторождения фактически являются единым геологическим резервуаром.

В более широком контексте, как отмечает Ягур, попытка Ирана использовать энергетику как инструмент давления может обернуться против него самого. Вместо того чтобы вынудить противников отступить, это приводит к расширению конфликта. Он прямо указывает, что такие действия сигнализируют о готовности Израиля и США идти «до конца», включая удары по критической инфраструктуре.

Таким образом, по оценке Ягура, происходящее может означать переход к новой фазе противостояния, где прежняя стратегия истощения теряет эффективность. Удар по Южному Парсу не только наносит экономический ущерб, но и меняет правила игры, подталкивая регион к более жесткой конфронтации и сокращая пространство для нейтралитета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com