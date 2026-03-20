В Иране ликвидирован пресс-секретарь КСИР 20.03.2026, 12:44

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Али Мохаммед Наини

Он на протяжении десятилетий играл важную роль в идеологической работе корпуса.

В Иране заявили о ликвидации высокопоставленного представителя сил безопасности. Речь идет о пресс-секретаре Корпуса стражей исламской революции — Али Мохаммеде Наини, который, по данным иранского агентства Tasnim, был ликвидирован в результате удара по Тегерану. Об этом пишет «Маарив».

Наини на протяжении десятилетий играл важную роль в информационной и идеологической работе корпуса, а в последние годы был одним из ключевых «голосов» организации.

Ранее он выступал с жесткими заявлениями, в которых уверял, что Иран «сохраняет высокую боевую готовность» и способен «наращивать ракетный потенциал» даже в условиях конфликта.

Одновременно источники утверждают, что израильская сторона ведет системную работу по выявлению и ликвидации ключевых фигур иранского руководства и связанных с ним структур. По их словам, составлен список целей, за которыми ведется постоянное наблюдение, и операции координируются между разведкой и военными.

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