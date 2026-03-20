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Электромобили меняют мир

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  • 20.03.2026, 14:52
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Электромобили меняют мир

Они сокращают мировой спрос на нефть на миллионы баррелей в сутки.

Электротранспорт начинает оказывать заметное влияние на глобальный рынок нефти. По последним данным, в 2025 году использование электромобилей позволило сократить потребление нефти примерно на 2,3 млн баррелей в сутки. Даже более консервативные оценки говорят о 1,7 млн баррелей. Для сравнения, это сопоставимо с ежедневным экспортом Ирана, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ожидается, что к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое — до 5,25 млн баррелей в сутки, что начнет существенно влиять на глобальный спрос, а не только сдерживать его рост.

При этом основной вклад в снижение потребления топлива вносят не легковые электромобили, а электрические двухколесные транспортные средства. Их массовое распространение в Китай, Индия и Вьетнам, на которые приходится около 95% мировых продаж, играет ключевую роль. Такие транспортные средства широко используются для повседневных поездок, доставки и такси.

Эксперты отмечают, что рост цен на топливо делает электромобили все более привлекательными для потребителей. Дополнительным фактором становится снижение стоимости: к концу 2025 года цены на подержанные электрокары снизились примерно на 40% по сравнению с пиковыми значениями 2022 года.

Переход на электротранспорт становится не только экологическим, но и экономически выгодным решением для широкого круга потребителей.

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