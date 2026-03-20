Порты в огне: США и Израиль ударили по уязвимым точкам КСИР

Порты в огне: США и Израиль ударили по уязвимым точкам КСИР7
- 20.03.2026, 15:20
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Уничтожены 16 иранских судов.
США и Израиль нанесли удар по портам на юге Ирана, сообщает cursorinfo.co.il. По данным иранского агентства Tasnim, в результате атаки были уничтожены 16 гражданских и коммерческих судов. Удары пришлись по портам Бендер-Ленге и Бендер-Керуг у Ормузского пролива.
Иранские источники сообщают, что атака затронула коммерческий причал в Бендер-Ленге. После удара суда загорелись и были уничтожены. Повреждения получили портовая инфраструктура и имущество в прилегающем районе. Этот порт считают важным узлом для поставок оружия и товаров для Корпуса стражей исламской революции.
Параллельно появилась информация об ударе США по объекту на острове Кешм. Речь идет о комплексе подземных тоннелей. Удар вызвал разрушения на поверхности. Появились воронки и повреждения рядом с объектами. Однако сами подземные тоннели, по оценкам, не были разрушены.
Аналитики отмечают, что основные активы могли сохраниться. Подземная инфраструктура используется для хранения катеров, ракет и беспилотников. Она может оставаться частично работоспособной или подлежать восстановлению.
В последние недели острова Харк и Кешм стали новой точкой напряжения. Они играют ключевую роль в экспорте иранской нефти. Это делает их важными стратегическими целями.