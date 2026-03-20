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FPV-дрон ВСУ сбил российский вертолет Ка-52

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  • 20.03.2026, 16:13
  • 10,270
FPV-дрон ВСУ сбил российский вертолет Ка-52

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона. В сети появились фотографии и видео поврежденной российской военной техники.

Сведения о поражении Ка-52 FPV-дроном появились в интернете в 13:30 20 марта. Вертолёт загорелся на земле после вынужденной посадки, сообщается в Telegram-канале НПВ «Давление». Причиной аварии стало попадание FPV-дрона 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В канале «Око Гора» опубликованы кадры с места событий: на видео, снятом разведывательным дроном, зафиксирован результат удара — российский вертолет лежит на земле, дымится и горит.

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