FPV-дрон ВСУ сбил российский вертолет Ка-52 7 20.03.2026, 16:13

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Видеофакт.

Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона. В сети появились фотографии и видео поврежденной российской военной техники.

Сведения о поражении Ка-52 FPV-дроном появились в интернете в 13:30 20 марта. Вертолёт загорелся на земле после вынужденной посадки, сообщается в Telegram-канале НПВ «Давление». Причиной аварии стало попадание FPV-дрона 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

В канале «Око Гора» опубликованы кадры с места событий: на видео, снятом разведывательным дроном, зафиксирован результат удара — российский вертолет лежит на земле, дымится и горит.

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