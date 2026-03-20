ВСУ ударили по российскому самолету А-50 4 20.03.2026, 16:43

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Самолет находился на территории предприятия.

В результате поражения объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, Россия) 17 марта был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что самолет находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

Также Генштаб ВСУ подтвердил поражение объектов Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной территории Луганской области в ночь на 20 марта.

Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (отливка и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии, отметили в Генштабе.

Кроме того, была поражена инфраструктура полигона Восточный (Новопетровка, временно оккупированная территория Запорожской области).

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.

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