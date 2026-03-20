Воины ВСУ тестируют новые технологии под Покровском
- 20.03.2026, 19:21
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Благодаря этому боевые задачи выполняются быстрее.
Силы обороны Украины продолжают активно внедрять в войне против РФ новые технологии. Сейчас на поле боя тестируется новинка - экзоскелеты.
Подробности и кадры опубликовал 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.
Экзоскелеты начали применять воины 147- бригады на боевых позициях и в логистике на одном из самых «горячих» участков фронта - Покровском.
Судя по опубликованным кадрам, гаджет крепится на талию и ноги. Он снижает нагрузку примерно на 30%, имеет запас хода около 17 км и максимальную скорость поддержки 20 км/ч.
«Ежедневно артиллеристы выдерживают высокую физическую нагрузку. Они каждый день носят 15-30 снарядов массой по 50 кг каждый, - отметил замкомандира 7-го корпуса полковник Виталий Сердюк.
Благодаря экзоскелетам, с его слов, воины меньше устают и быстрее выполняют задачи.
- Это продолжение реализации философии технодесантной составляющей нашего корпуса. Мы облегчаем человеческие надусилия технологическими решениями, - констатировали в ДШВ.