закрыть
25 июня 2026, четверг, 23:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Танкер с топливом РФ «передумал» плыть к Кубе после предупреждения США

8
  • 20.03.2026, 22:53
  • 16,738
Танкер с топливом РФ «передумал» плыть к Кубе после предупреждения США

Еще один танкер до сих пор направляется в кубинский порт.

Танкер Sea Horse с российским дизельным топливом, который направлялся на Кубу, изменил свое место назначения на Тринидад и Тобаго после замечания США, сообщает Bloomberg.

В частности, танкер сменил место назначения после того, как США уточнили, что этот остров не имеет права принимать российское топливо.

Согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg и морской разведывательной компанией Kpler Ltd., это был танкер с 200 тысячами баррелей российского дизельного топлива.

На вопрос о том, направлялась ли российская нефть именно на Кубу, российские чиновники отказались отвечать.

Кроме того, еще один танкер, «Анатолий Колодкин», все еще направляется по Атлантическому океану в порт Матансас на Кубе.

Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть. В частности, лицензия запрещает осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко