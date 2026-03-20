Танкер с топливом РФ «передумал» плыть к Кубе после предупреждения США

Танкер с топливом РФ «передумал» плыть к Кубе после предупреждения США8
- 20.03.2026, 22:53
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Еще один танкер до сих пор направляется в кубинский порт.
Танкер Sea Horse с российским дизельным топливом, который направлялся на Кубу, изменил свое место назначения на Тринидад и Тобаго после замечания США, сообщает Bloomberg.
В частности, танкер сменил место назначения после того, как США уточнили, что этот остров не имеет права принимать российское топливо.
Согласно данным отслеживания судов, собранными Bloomberg и морской разведывательной компанией Kpler Ltd., это был танкер с 200 тысячами баррелей российского дизельного топлива.
На вопрос о том, направлялась ли российская нефть именно на Кубу, российские чиновники отказались отвечать.
Кроме того, еще один танкер, «Анатолий Колодкин», все еще направляется по Атлантическому океану в порт Матансас на Кубе.
Министерство финансов США добавило Кубу в список стран, которым запрещено получать российскую нефть. В частности, лицензия запрещает осуществлять операции, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой сырой нефти или нефтепродуктов, происходящих из России.