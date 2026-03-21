Президент Сербии заявил о начале Третьей мировой войны 23 21.03.2026, 13:32

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Александр Вучич

Фото: РБК

Президент Сербии увидел признаки, характерные для начала двух предыдущих.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Третья мировая война, возможно, уже началась, а предотвратить глобальный конфликт, по его мнению, будет крайне сложно. «Борьба за нефть, газ, полезные ископаемые, редкие металлы и другое сырье идет уже давно. Если посмотреть на Первую и Вторую мировые войны, то вы увидите, что обе начинались с региональных конфликтов. Лишь позже сформировались более крупные военные и политические союзы, которые в конечном итоге столкнулись напрямую. Сегодня мы наблюдаем нечто подобное», — сказал он в интервью Berliner Zeitung.

По словам Вучича, эскалации, вероятно, еще можно избежать, но простого пути к этому он не видит, так как «интересы крупных держав слишком разнообразны и значительны, чтобы кто-либо мог просто отступить». Он также выразил мнение, что войны в Украине и на Ближнем Востоке почти неизбежно приведут к новым конфликтам. Сопротивление Ирана Соединенным Штатам, несмотря на большие потери, согласно оценке сербского президента, «посылает сигнал другим государствам», показывая, что они тоже могут противостоять державам, которые «на бумаге кажутся значительно сильнее».

Касаясь украинского конфликта, Вучич заявил, что его конца «тоже не видно». Россия, по его мнению, скорее всего, не выиграет эту войну, но и проиграть в ней вряд ли сможет, поскольку «государство, обладающее ядерным оружием, нельзя победить военным путем».

Заявления сербского президента прозвучали на фоне его недавних предупреждений о растущих угрозах для самой Сербии. 14 марта Вучич сообщил, что Хорватия, Албания и самопровозглашенная Республика Косово готовят нападение на страну. Аргументируя это утверждение, он сослался на трехстороннюю декларацию о сотрудничестве в области обороны, подписанную в Тиране в марте 2025 года. По оценке сербского президента, Хорватия, Албания и Косово ждут эскалации конфликта между Россией и Европой и момента, когда на Ближнем Востоке разразится более крупная война, чтобы нанести удар.

Ранее, 7 марта, представляя национальную стратегию развития, Вучич предупреждал о неизбежности новых и более серьезных военных конфликтов в мире. В октябре 2025 года он отмечал, что «все готовятся к войне, и вопрос лишь в том, кто к какой стороне принадлежит». При этом он подчеркнул, что Сербия поддерживает хорошие отношения с НАТО, но сохраняет политику военного нейтралитета.

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