США нанесли самый дальнобойный артиллерийский удар по Ирану 2 21.03.2026, 18:13

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Он был нанесен по иранской военной инфраструктуре.

США нанесли по Ирану самый дальнобойный артиллерийский удар высокоточными ракетами в истории американской армии. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил Штатов (CENTCOM), адмирал Брэд Купер.

«Всего два дня назад армия США нанесла самый дальнобойный удар полевой артиллерии в истории боевых действий армии, применив высокоточные ракеты. Этот удар уничтожил иранскую военную инфраструктуру, продемонстрировав беспрецедентную дальность действия и разрушительную мощь вооруженных сил США», — сказал он.

Командующий не уточнил дальность удара и не сказал, по каким именно целям он был нанесен.

По словам адмирала Купера, флот Ирана больше не выходит в море, а тактическая авиация не поднимается в небо. Он также утверждает, что Исламская Республика утратила способность запускать ракеты и беспилотники с прежней интенсивностью.

«На данный момент мы поразили более 8000 военных целей, включая 130 иранских судов. Моя оценка остается прежней: боевой потенциал Ирана стремительно снижается по мере наращивания наших ударов», — сказал он.

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