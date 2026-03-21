Многотысячный митинг против правительства Бабиша проходит в Праге 4 21.03.2026, 20:24

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Фотофакт.

В субботу, 21 марта, в центре столицы Чехии проходит многотысячный митинг протеста против правления правительства Андрея Бабиша.

Об этом сообщает DW в соцсети Х.

Акция под названием «Мы не позволим украсть наше будущее» организована в районе Летна ассоциацией «Миллион мгновений за демократию». Организаторы мероприятия ожидают, что в нем примут участие до 400 000 человек, передает издание České Noviny. По словам председателя ассоциации Микулаша Минара, акция призвана привлечь внимание к опасности подрыва демократии и олигархизации общества в результате действий правительства Андрея Бабиша.

Оппозиция критикует планы правительства по изменению финансирования госСМИ, сокращение расходов на оборону и предполагаемое преуменьшение российской угрозы. «Высокомерие власти растет, государство превращается в дойную корову, а экстремистски настроенные политики берут нашу страну в заложники. Это происходит быстрее, чем вы думаете. Если мы не хотим оказаться в положении Словакии и Венгрии, мы должны противостоять этому, пока есть время», - говорится в анонсе митинга.

Одним из поводов для акции протеста стал предлагаемый правительством Бабиша закон об «иноагентах», который предполагает широкую сферу применения и предусматривает крупные штрафы. Критики считают, что закон направлен против правозащитных НПО и фактически дублирует российскую норму.

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