США предупредили о ядерной угрозе от России, КНР, Ирана, КНДР и Пакистана

США предупредили о ядерной угрозе от России, КНР, Ирана, КНДР и Пакистана7
- 22.03.2026, 3:46
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Американская разведка опубликовала доклад.
Россия, Китай, Северная Корея, Иран и Пакистан разрабатывают ракетные системы доставки с ядерными и стандартными боеголовками, способными поразить территорию США. Это следует из ежегодного доклада об оценке угроз разведывательного сообщества Штатов.
В материалах американской разведки указано, что вышеперечисленные страны ведут исследования и разработку «целого спектра новых, передовых и традиционных» ракетных систем. По мнению агентства, сейчас таких ракет более 3 тыс. К 2035 году их количество превысит 16 тыс.
Пять стран, несмотря на распространение ударных беспилотников, делают ставку на развитие современных ракетных систем, сказано в докладе. При этом разведка считает, что в случае военного конфликта ракеты, вероятно, будут использовать вместе с более дешевыми расходуемыми материалами для перегрузки системы противоракетной обороны США.
Составители доклада полагают, что в ближайшие пять лет Россия, Китай и КНДР продолжат наращивать свой ракетный потенциал и средства противодействия космическим системам. «Противники будут стремиться понять планы США по развитию перспективной противоракетной обороны территории страны — почти наверняка для корректировки собственных ракетных программ и оценки намерений США в области сдерживания», — сказано в документе.
Кроме того, разведка США назвала Россию главным соперником Штатов в Арктике. Москва контролирует около половины арктического побережья и рассматривает регион как критически важный для своей безопасности и экономики, сказано в докладе.
«Москва расширяет свое присутствие за счет развития морской торговли, добычи природных ресурсов и военной активности. Эти действия направлены в том числе на противодействие предполагаемому усилению присутствия США в регионе», — отмечается в нем.