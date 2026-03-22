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Агент украинских партизан успешно сжег военное авто РФ в Северодонецке

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  • 22.03.2026, 9:47
  • 2,964
Агент украинских партизан успешно сжег военное авто РФ в Северодонецке

Машина с символикой Z выгорела дотла.

Партизаны «АТЕШ» провели очередную успешную операцию в рядах армии РФ. Один из агентов поджег военное авто в Северодонецке, из-за чего транспорт больше не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

Как пишут партизаны, успешная диверсия была проведена во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

«Агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады ВС РФ, действующей на Лиманском направлении, поджег военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит», - говорится в публикации.

В «АТЕШ» отметили, что это уже далеко не первая диверсия и не первый человек, который вышел на связь с партизанским движением. По их данным, все больше военных обращаются к ним, в том числе с Лиманского направления.

Причина обращений заключается в том, что командование РФ гонит людей в штурмы без подготовки, техники и каких-либо шансов вернуться. Поэтому части из них выбирают действовать изнутри и заранее, пока не поздно.

«Северодонецк - один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным», - резюмировал в движении.

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