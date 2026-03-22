Агент украинских партизан успешно сжег военное авто РФ в Северодонецке 2 22.03.2026, 9:47

2,964

Машина с символикой Z выгорела дотла.

Партизаны «АТЕШ» провели очередную успешную операцию в рядах армии РФ. Один из агентов поджег военное авто в Северодонецке, из-за чего транспорт больше не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает Telegram «АТЕШ».

Как пишут партизаны, успешная диверсия была проведена во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

«Агент из состава 123-й отдельной артиллерийской бригады ВС РФ, действующей на Лиманском направлении, поджег военный автомобиль своего подразделения - машина с символикой Z выгорела дотла и восстановлению не подлежит», - говорится в публикации.

В «АТЕШ» отметили, что это уже далеко не первая диверсия и не первый человек, который вышел на связь с партизанским движением. По их данным, все больше военных обращаются к ним, в том числе с Лиманского направления.

Причина обращений заключается в том, что командование РФ гонит людей в штурмы без подготовки, техники и каких-либо шансов вернуться. Поэтому части из них выбирают действовать изнутри и заранее, пока не поздно.

«Северодонецк - один из ключевых тыловых узлов Лиманского направления: здесь сосредоточены техника, личный состав и логистика, обеспечивающие работу артиллерии по украинским позициям. Но тыл для путинской армии давно перестал быть безопасным», - резюмировал в движении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com