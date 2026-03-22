Франция направила свой единственный атомный авианосец на Ближний Восток 1 22.03.2026, 10:38

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Фото: Maj. Joshua Smith

Он способен действовать практически без ограничений по дальности.

Франция усиливает военное присутствие на Ближнем Востоке, направив в регион свой единственный атомный авианосец — «Шарль де Голль» (R91). Решение принято президентом Эммануэлем Макроном на фоне обострения конфликта вокруг Ирана, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Авианосец водоизмещением около 42 500 тонн является ключевым элементом французских ВМС и символом стратегической автономии страны. Это единственный в мире атомный авианосец, находящийся на вооружении за пределами США. Благодаря двум ядерным реакторам он способен действовать практически без ограничений по дальности.

На борту размещено авиакрыло, включающее истребители Dassault Rafale M и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye. Они оснащены современным вооружением, включая крылатые ракеты SCALP и ракеты «воздух–воздух» Meteor.

Авианосная группа ранее участвовала в учениях НАТО в северных широтах, однако была оперативно переброшена в Средиземное море. Ожидается, что она прибудет в район Ближнего Востока в ближайшее время.

«Шарль де Голль» (R91) имеет значительный боевой опыт, корабль участвовал в операциях в Афганистане, Ливии, а также в борьбе против террористической группировки Исламское государство в рамках международной коалиции.

Эксперты отмечают, что развертывание авианосца подчеркивает растущую роль Франции как ведущей военно-морской силы Европы и демонстрирует готовность Парижа защищать свои интересы и союзников в стратегически важном регионе, включая контроль над ключевыми морскими путями, такими как Ормузский пролив.

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