Премьер Армении Пашинян поругался в метро и попал на видео 9 22.03.2026, 14:57

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Женщина-попутчица обвинила политика в сдаче Нагорного Карабаха.

Премьер Армении Никол Пашинян во время поездки в метро поругался с пассажиркой на политическую тему. Женщина обвинила его в сдаче Нагорного Карабаха (Арцах) азербайджанцам, сообщает news.am.

В ответ глава правительства Армении отреагировал очень эмоционально. Он буквально накричал на женщину, спросив, почему она сама не осталась в Карабахе.

С 2023 года Нагорный Карабах находится под полным контролем Азербайджана, который победил в войне, в то время как ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) отказалось помогать Армении отстаивать территории. Почти 100% армянского населения региона покинуло его.

«Мы сделали все, чтобы вы могли жить в Карабахе, а в 2023 году вы обвиняли меня в закрытии границ, чтобы люди из Карабаха не могли приехать в Армению, и вы требовали открыть границы, говоря, что они были закрыты специально для того, чтобы люди из Карабаха не могли уехать», — возмутился премьер.

«Теперь вы приехали сюда и говорите: «Вау, мы хотели вернуться, мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы могли там остаться, и что же вам осталось?» Не говорите так пренебрежительно об этой карте. Не пытайтесь сказать, что я отдал Карабах вместе с теми, кто бежал», — закричал Пашинян.

В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан вернул контроль над 5 городами, 4 поселками и 286 селами, а также прилегающими районами. Сама война закончилась подписанием трехстороннего заявления, которое Армения признала поражением, вернув под контроль Баку значительные территории.

После этого начался долгий мирный процесс, который должен завершиться подписанием мирного договора.

На март 2026 года Азербайджан и Армения все еще находятся в процессе финализации полномасштабного мирного договора. При этом официальный документ о мире и межгосударственных отношениях был парафирован (предварительно подписан) в августе 2025 года.

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