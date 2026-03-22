ВСУ сожгли дронами колонну РФ под Гуляйполем

ВСУ сожгли дронами колонну РФ под Гуляйполем4
- 22.03.2026, 23:28
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Видеофакт.
Подразделение «WORMBUSTERS» 414-й бригады «Птахи Мадяра» остановило ночной штурм российских оккупантов в направлении Гуляйполя.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», около 03:30 колонна противника начала движение, однако украинские защитники оперативно обнаружили ее и нанесли удары с помощью FPV-дронов.
В результате была уничтожена бронированная техника на окраинах и еще одна единица на подъезде, а также полностью разгромлен танк оккупантов.
После потери техники оккупанты отступили еще до рассвета.
Кадры боевых действий бойцы обнародовали в своем Telegram-канале.