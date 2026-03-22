ВСУ сожгли дронами колонну РФ под Гуляйполем 4 22.03.2026, 23:28

12,082

Видеофакт.

Подразделение «WORMBUSTERS» 414-й бригады «Птахи Мадяра» остановило ночной штурм российских оккупантов в направлении Гуляйполя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», около 03:30 колонна противника начала движение, однако украинские защитники оперативно обнаружили ее и нанесли удары с помощью FPV-дронов.

В результате была уничтожена бронированная техника на окраинах и еще одна единица на подъезде, а также полностью разгромлен танк оккупантов.

После потери техники оккупанты отступили еще до рассвета.

Кадры боевых действий бойцы обнародовали в своем Telegram-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com