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ВСУ сожгли дронами колонну РФ под Гуляйполем

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  • 22.03.2026, 23:28
  • 12,082
ВСУ сожгли дронами колонну РФ под Гуляйполем

Видеофакт.

Подразделение «WORMBUSTERS» 414-й бригады «Птахи Мадяра» остановило ночной штурм российских оккупантов в направлении Гуляйполя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», около 03:30 колонна противника начала движение, однако украинские защитники оперативно обнаружили ее и нанесли удары с помощью FPV-дронов.

В результате была уничтожена бронированная техника на окраинах и еще одна единица на подъезде, а также полностью разгромлен танк оккупантов.

После потери техники оккупанты отступили еще до рассвета.

Кадры боевых действий бойцы обнародовали в своем Telegram-канале.

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