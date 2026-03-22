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ВСУ подняли флаг в Покровке, опровергнув фейк РФ

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  • 22.03.2026, 17:14
  • 3,856
ВСУ подняли флаг в Покровке, опровергнув фейк РФ

Украинские военные заявили, что удерживают населенный пункт.

Украинские военные взяли под контроль село Покровка в Сумской области, о захвате которой отчитывались оккупанты. Об этом 22 марта сообщает 14-й армейский корпус ВСУ.

«Воины 14-го армейского корпуса установили Государственный Флаг Украины в населенном пункте, наголову разбив очередную ложь российских пабликов о якобы «захвате» этой территории», – говорится в сообщении.

В корпусе рассказали, что оккупанты методически превращают деревню в руины КАБами и артиллерией, мстя за то, что не могут здесь закрепиться.

«Покровка практически полностью разбита, но она не сдана. Установленный нашими бойцами флаг над пожарищами – это не просто символ, это доказательство того, что 14-й армейский корпус держит населенный пункт под плотным огневым контролем», – заявили военные.

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