Axios: США начали готовиться к переговорам с Ираном 4 22.03.2026, 18:21

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В администрации Трампа обсуждают параметры возможной сделки.

Администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать переход к переговорам с Ираном и параметры возможной сделки, сообщили два источника Axios. В подготовке к дипломатическому урегулированию участвуют спецпосланник главы государства Стив Уиткофф и зять Трампа Дэвид Кушнер. По информации источников, Вашингтон рассчитывает добиться от Тегерана полного отказа от обогащения урана и демонтажа ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо, которые США и Израиль бомбили в 2025 году. Среди других требований: пятилетний мораторий на развитие ракетной программы, ограничение количества ракет до 1000 единиц, гарантии свободного судоходства в Ормузском проливе и прекращение поддержки прокси-группировок — «Хезболлы» в Ливане, ХАМАСа в секторе Газа и хуситов в Йемене.

В последние дни прямых контактов между США и Ираном не было, хотя Египет, Катар и Великобритания передавали сообщения между двумя сторонами, сообщили собеседники издания. По их словам, Иран выразил заинтересованность в переговорах, но выдвинул жесткие условия, среди которых прекращение огня, гарантии ненападения и выплата компенсаций. По данным американского чиновника, Трамп считает последнее требование «неприемлемым». Второй источник заявил, что вместо этого может быть поднят вопрос о возвращении замороженных активов Ирану. Сейчас в команде Трампа пытаются понять, с кем в республике вести переговоры и какая страна может выступить посредником. США хотели бы привлечь Катар, так как считают его более надежным каналом, чем Оман, который участвовал в предыдущих контактах, однако пока тот готов оказать помощь лишь «за кулисами».

Несмотря на глубокие разногласия и отсутствие прямого диалога, в администрации Трампа исходят из того, что Иран в конечном итоге сядет за стол переговоров. По данным источников, подготовка ведется с расчетом на то, что дипломатический процесс может начаться уже в ближайшее время.

При этом 22 марта Трамп заявил, что пока не хочет договариваться с Ираном. Он подчеркнул, что уже «достиг целей», поставленных перед началом военной операции против республики. «Их руководство уничтожено, флот и ВВС разгромлены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. А я — нет!» — написал он в своей соцсети.

За некоторое время до этого Трамп говорил, что США обдумывают «сворачивание» военной кампании против Ирана, поскольку все ее задачи практически выполнены. Среди них он перечислил полное уничтожение ракетного потенциала и оборонно-промышленной базы Ирана, ликвидацию его ВВС и ВМС, а также недопущение приближения Тегерана к созданию ядерного оружия. Еще одной задачей, по словам Трампа, является «защита на самом высоком уровне» союзников Вашингтона в регионе, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

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