В Германии поезд врезался в бетонные плиты на путях 8 22.03.2026, 18:53

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К расследованию подключили подразделение госбезопасности.

В земле Северный Рейн-Вестфалия региональный поезд столкнулся с бетонными плитами, которые неизвестные оставили на железнодорожных путях. Инцидент произошел около полуночи. Поезд следовал по маршруту из Ахена в Хамм. Машинист заметил препятствие и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, сообщает BILD.

По данным полиции, в поезде находились 309 пассажиров, никто не пострадал, но состав получил повреждения и не смог продолжить движение. На место прибыли экстренные службы, движение на участке было временно ограничено.

Правоохранительные органы не исключают, что бетонные плиты могли быть намеренно оставлены на путях. В связи с этим к расследованию подключено подразделение государственной безопасности, которое проверяет возможный политический мотив происшествия.

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