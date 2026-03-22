На Кубе начали готовиться к войне с США 10 22.03.2026, 19:35

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Власти страны не исключают сценария военного столкновения.

Вооруженные силы Кубы ведут подготовку на случай потенциального военного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель главы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио, передает телеканал NBC News.

По словам кубинского дипломата, руководство страны искренне надеется, что до столкновения не дойдет, так как для этого нет никаких оснований. Тем не менее, учитывая происходящее в мире, со стороны Гаваны «было бы наивно» игнорировать вероятность конфликта, поэтому военные активно готовятся к отражению возможной агрессии.

Отношения между странами накалились после проведения американской военной операции в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент Николас Мадуро, поддерживавший тесные связи с кубинским руководством. Вслед за этим президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио предупредили, что Куба может стать следующей.

Ситуация усугубляется жесткой экономической блокадой. В январе американский лидер подписал указ, угрожающий пошлинами странам, поставляющим нефть на Кубу. В результате остров столкнулся с острым дефицитом топлива и ежедневными отключениями света. В минувшую субботу энергосистема страны рухнула в третий раз за месяц, оставив государство без электричества.

Параллельно с угрозами конфликта между Гаваной и Вашингтоном идут непубличные контакты. Недавно президент Кубы Мигель Диас-Канель признал факт переговоров с американскими лидерами с целью избежать военного сценария. Трамп в свою очередь заявлял, что кубинские власти очень хотят «заключить сделку», а сам он мог бы сделать с островом «все, что захочет».

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