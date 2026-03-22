НАТО призвало Европу поддержать удары США по Ирану 13 22.03.2026, 22:12

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Альянс призывает союзников не колебаться и выступить единым фронтом.

НАТО ожидает от европейских союзников полного единства в отношении военной кампании США против Ирана и поддержки усилий по предотвращению ядерной угрозы.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает Politico.

По данным издания, в интервью программе Face the Nation на канале CBS, Рютте отметил важность консолидации вокруг действий президента Дональда Трампа, несмотря на первоначальное колебание некоторых европейских государств.

Он отметил, что Иран с ядерным оружием был бы прямой угрозой не только для Израиля, но и для Европы и мировой стабильности.

«Я знаю одно, что мы всегда объединяемся», - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, задержка со стороны европейских партнеров объясняется тем, что их не привлекали к первоначальному планированию для сохранения эффекта неожиданности атак США и Израиля.

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