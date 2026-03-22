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Зеленский: Путин войну заканчивать не хочет

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  • 22.03.2026, 22:31
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Зеленский: Путин войну заканчивать не хочет

Несмотря на контакты с США, Россия не демонстрирует готовности к миру.

После двух дней встреч делегаций Украины и США в Майами есть сигналы о возможном продолжении обменов военнопленными с РФ, но ясно то, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Украинский лидер поделился, что он получил доклад от украинской переговорной группы о втором дне встречи с представителями президента США Дональд Трамп в Майами. Он отметил, что сейчас внимание американской стороны прежде всего сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

«Но и эту войну России против Украины нужно завершать. Это воспринимается одинаково всеми в мире, я очень благодарен американскому обществу за четкую поддержку нормального, достойного мира для Украины», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужно добиться того, чтобы агрессор не получил вознаграждение за войну. Он добавил, что также важно, чтобы Украина не была вынуждена возвращаться к войне через месяцы или годы. Для этого гарантии безопасности для Украины и всей Европы должны быть достаточными.

«В целом же ситуация остается довольно прозрачной: Путин войну заканчивать не хочет. Но главное, что хочет мир. Мы все вместе должны делать все возможное и будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы закончить эту войну», — резюмировал Зеленский.

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