Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу

Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу1
- 22.03.2026, 22:48
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Пехлеви призвал бить исключительно по репрессивному аппарату власти.
Изгнанный кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой не уничтожать гражданскую инфраструктуру страны во время возможных ударов, сосредоточившись на репрессивном аппарате действующего режима.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Резы Пехлеви в соцсети X.
Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения страны должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.
Он призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления государства.
«Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны», - заявил Пехлеви.
По его словам, нынешняя структура Исламской Республики является лишь «механизмом террора», который мешает свободному будущему Ирана.