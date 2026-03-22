Принц Ирана в изгнании обратился к Трампу 1 22.03.2026, 22:48

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Пехлеви призвал бить исключительно по репрессивному аппарату власти.

Изгнанный кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к США и Израилю с просьбой не уничтожать гражданскую инфраструктуру страны во время возможных ударов, сосредоточившись на репрессивном аппарате действующего режима.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление Резы Пехлеви в соцсети X.

Сын последнего шаха Ирана подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения страны должны принадлежать народу, а не становиться целями для атак.

Он призвал союзников действовать избирательно, чтобы сохранить ресурсы для будущего восстановления государства.

«Я прошу президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху продолжать преследовать режим и его репрессивный аппарат, одновременно сохраняя гражданскую инфраструктуру, которая понадобится иранцам для восстановления нашей страны», - заявил Пехлеви.

По его словам, нынешняя структура Исламской Республики является лишь «механизмом террора», который мешает свободному будущему Ирана.

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