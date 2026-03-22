В Словении состоялись выборы: опубликованы первые данные 22.03.2026, 23:06

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Экзитполы показали минимальный разрыв между основными политическими силами.

На парламентских выборах в Словении лидирует правящее «Движение Свобода» во главе с премьер-министром Робертом Голобом. Голосование состоялось в стране недавно, а первые результаты обнародовали после закрытия участков на основе экзитполов.

Об этом заявили словенские медиа Delo и RTV SLO, которые опубликовали данные исследования «Медиана». По их оценкам, «Движение Свобода» получает 29,9% голосов и около 30 мандатов. В сообщении также указано: «Разрыв между основными политическими силами остается минимальным, что затрудняет формирование большинства».

Результаты экзитпола «Медиана»:

«Движение Свобода» - 29,9% (30 депутатов)

Словенская демократическая партия - 27,5% (27 депутатов)

«Новая Словения» - 9,4% (9 депутатов)

Социал-демократы - 6,7% (6 депутатов)

Лево-зеленый блок - 6,3% (6 депутатов)

Демократы - 5,9% (5 депутатов)

«Правда» - 5,2% (5 депутатов)

Результаты экзитпола показывают, что второе место занимает Словенская демократическая партия с ориентировочно 27 мандатами. Далее следуют «Новая Словения» – 9 депутатов, социал-демократы – 6, лево-зеленый блок – 6, «Демократы» – 5 и партия «Правда» – 5.

Фактически борьба идет между двумя центрами влияния – действующей властью и правой оппозицией. И здесь есть нюанс: ни одна из политических сил не получает достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства. Поэтому переговоры выглядят неизбежными.

Коалиционные расклады

Если ориентироваться на эти цифры, «Движение Свобода» вместе с лево-зелеными и социал-демократами может рассчитывать примерно на 41 мандат. Это меньше необходимых 46 голосов для большинства в парламенте.

Словенская демократическая партия, в свою очередь, может объединиться с «Новой Словенией» и получить около 36 мандатов. Даже с привлечением «Демократов» эта коалиция будет иметь ориентировочно 42 голоса, что также недостаточно.

Отдельную роль играют представители национальных меньшинств – итальянского и венгерского, которые имеют по одному депутату. Но даже их поддержка не дает ни одной из сторон стабильного большинства.

В центре внимания оказывается партия «Правда» Зорана Стевановича. Она может получить около 5 мандатов и фактически стать решающей в формировании коалиции. Идеологически эта сила ближе к правому лагерю, однако ее лидер ранее заявлял, что не планирует союз со Словенской демократической партией.

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