Израиль ударил по «сердцу» ракетной программы Ирана: что известно 13 23.03.2026, 8:08

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(Обновляется) Серия атак на 24-й день войны.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Рычащий лев», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 23-го дня войны.

23:09 Тысячи американских морских пехотинцев должны 27 марта прибыть на Ближний Восток, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) три источника. Переброска морской пехоты совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по открытию Ормузского пролива, пишет газета.

По словам официальных лиц, базирующийся в Японии десантный корабль USS Tripoli, десантный корабль-док USS New Orleans и около 2,2 тыс. моряков в эту пятницу присоединятся к Центральному командованию США, отвечающему за американские силы на Ближнем Востоке. Путь до Ормузского пролива займет еще несколько дней, уточняет WSJ.

22:42 Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что провел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили возможность заключения сделки с Ираном.

По его словам, Трамп считает, что военные достижения Израиля и США могут быть использованы для реализации целей войны дипломатическим путем.

«Президент Трамп считает, что есть возможность использовать те огромные достижения, которых мы достигли совместно с американскими вооруженными силами, для реализации целей войны путем заключения соглашения - соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы», - отметил Нетаньяху.

В то же время он подчеркнул, что Израиль продолжает военные действия.

22:13 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Политик сообщил, что глава Белого дома заявил ему о возможности «использовать достижения» военной операции против Ирана для заключения соглашения.

19:54 Ормузский пролив будет открыт «очень скоро», если США удастся достичь согласия с Ираном в рамках переговоров, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

По словам республиканца, пролив «будет находиться под совместным контролем, а, возможно, под контролем меня и аятоллы». Так Трамп ответил на вопрос журналистов, кто будет контролировать морской путь.

19:34 Президент США Дональд Трамп призвал Иран найти других специалистов по связям с общественностью после заявлений Тегерана о недостоверности его слов о переговорах, передает The Hill.

«Им (властям Ирана. — Прим.) придется подыскать себе специалистов по связям с общественностью получше», — сказал он.

Днем 23 марта Трамп сообщил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Ираном и заявлял, что поручил Пентагону на пять дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вскоре заявил, что никаких переговоров с США не ведется, отметив, что Тегеран в последние дни контактирует только со странами региона, в том числе с Оманом, по вопросам координации и прохода судов через Ормузский пролив. В КСИР также заявили, что переговоров с США не было и не будет.

17:32 Израильская компания Elbit Systems объявила о разработке авиационной версии высокоэнергетического лазера XCalibur. Новая система предназначена для установки на истребители и вертолеты с целью перехвата беспилотников и ракет, пишет Interesting Engineering.

14:59 Израильские ВВС нанесли удар по корпорации электронной промышленности Минобороны Ирана — одной из ключевых оборонных организаций страны.

Целями стали несколько объектов в разных городах.

Заводы в Ширазе были полностью уничтожены, а еë центральные здания и главный объект на шоссе Сайяд Ширази в Тегеране также были подвергнуты бомбардировке ВВС Израиля прошлой ночью.

14:25 ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в иранской столице Тегеране, об этом сообщают израильские СМИ, отмечая, что в городе активирована система ПВО.

12:18 Иранцы делятся кадрами уничтоженных авиацией США и Израиля военных и полицейских объектов режима.

На видео — руины баз «Басидж» в окрестностях площади Азади в Тегеране. «Последние дни режима близки», — говорит его автор.

На фото — последствия удара по базе в городе Семнан на севере страны и по военному аэропорту Бушера.

9:33 Центральное командование США показало документальные материалы последних авиаударов по Ирану.

На опубликованных кадрах зафиксированы поражения ряда целей, включая систему радиоэлектронной борьбы «Кобра V-8», пусковую установку баллистических ракет и беспилотник типа «Шахед», готовый к запуску.

8:40 США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне войны с Ираном. В регион направляют тысячи морских пехотинцев и моряков, в частности USS Boxer и подразделение морской пехоты, чтобы усилить американскую группировку.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние дни высокопоставленные чиновники США якобы сообщали своим коллегам в Израиле и других странах, что у Соединенных Штатов может «не остаться другого выбора», кроме как начать операцию по захвату острова. Харг в Персидском заливе имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит основная часть иранского нефтяного экспорта.

8:04 На рассвете 23 марта Армия обороны Израиля сообщила о начале масштабной серии ударов по объектам инфраструктуры в Тегеране.

Об этом ЦАХАЛ заявил в соцсетях.

Израильские военные не уточнили, какие именно цели стали мишенью в иранской столице, и ограничились коротким сообщением о новой волне атак.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что армия начала масштабную серию ударов по инфраструктуре «иранского террористического режима» в Тегеране.

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