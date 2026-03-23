В России дроны якобы атаковали белгородского губернатора

В России дроны якобы атаковали белгородского губернатора7
- 23.03.2026, 8:15
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Вячеслав Гладков находился на встрече с местными жителями.
Бойцы спецназа Росгвардии якобы уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, по их версии, атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с местными жителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В публикации отмечается, что дрон совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями в селе Смородино Грайворонского округа.
«Сотрудники спецназа Росгвардии незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. Сбитый беспилотник детонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», заявили в ведомстве.
До этого Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в селе Смородино беспилотник попытался совершить атаку в момент, когда глава региона общался с местными жителями.