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В России дроны якобы атаковали белгородского губернатора

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  • 23.03.2026, 8:15
  • 4,228
В России дроны якобы атаковали белгородского губернатора
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков находился на встрече с местными жителями.

Бойцы спецназа Росгвардии якобы уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который, по их версии, атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с местными жителями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что дрон совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

«Сотрудники спецназа Росгвардии незамедлительно открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. Сбитый беспилотник детонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», заявили в ведомстве.

До этого Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что в селе Смородино беспилотник попытался совершить атаку в момент, когда глава региона общался с местными жителями.

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