ВСУ ударили по порту Приморска в Ленинградской области 7 23.03.2026, 8:24

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Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 марта Ленинградскую область страны-агрессора Российской Федерации атаковали дроны. В порту Приморска вспыхнул пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом якобы уничтожено более 50 беспилотников. По его словам, в результате атаки произошло возгорание в порту Приморска.

«В порту Приморска поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание. Продолжается тушение, персонал эвакуирован», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что порт Приморск Ленобласти — крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, конечный пункт Балтийской трубопроводной системы.

Российский Telegram-канал Astra сообщал о том, что ракета ПВО РФ взорвалась в километре от военного завода «ВИСКОМ» в Гатчине Ленинградской области.

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