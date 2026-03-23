Жители Курской области РФ вышли на протест 24 23.03.2026, 12:50

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Они заявили, что мирными способами ситуацию не решишь.

Жители Суджанского района Курской области России, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий, провели сход, на котором выразили недовольство отменой выплат и затягиванием выдачи жилья. По их словам, возможности решить ситуацию мирным путем уже исчерпаны. Видео собрания распространились в местных пабликах, заметил «Диалог».

Причиной протеста стали прекращение ежемесячных выплат, а также задержки с предоставлением жилищных сертификатов. Люди провели на площади несколько часов, однако представители региональной власти к ним так и не вышли.

После этого участники схода записали коллективное видеообращение к губернатору Курской области Александру Хинштейну. В нем они подчеркнули, что покинули свои дома вынужденно, а не по собственной инициативе, и потребовали признать за ними особый правовой статус. Кроме того, они настаивают на отмене применения к ним норм, действующих для добровольных переселенцев, и требуют вернуть ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей.

Участники акции также напомнили, что в регионе продолжает действовать «режим контртеррористической операции», и призвали сохранять выплаты до его отмены.

По информации из местных пабликов, на месте присутствовали сотрудники силовых структур. Они требовали от участников удалить видеозаписи собрания и проверяли документы у собравшихся.

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