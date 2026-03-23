Швейцария предлагает людям 27 тысяч евро за переезд 5 23.03.2026, 10:47

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Но есть нюанс.

Швейцария предлагает до 27 665 евро за переезд, но есть важные нюансы. Речь идёт о живописной деревне Albinen в швейцарских Альпах, которая страдает от оттока населения, пишет Mediafax.

С населением около 260 человек местные власти решили привлечь новых жителей финансовым стимулом — около 25 000 швейцарских франков на человека (примерно 27 тысяч евро — Прим. Charter97.org). Деревня выглядит как открытка: горы, зелёные холмы и уютные дома.

Тревел-блогер Ben Morris посетил это место и отметил, что оно «тихое как вымершее», хотя и невероятно красивое. Однако за щедрым предложением скрываются строгие условия.

Чтобы получить деньги, нужно купить, построить или капитально отремонтировать жильё стоимостью не менее 200 000 франков. Причём оно должно быть основным местом жительства, а не дачей. Также необходимо прожить в деревне минимум 10 лет.

Существуют и другие ограничения: претендент должен быть младше 45 лет, иметь швейцарское гражданство или постоянный вид на жительство категории C.

Такие правила введены, чтобы привлечь молодых людей и семьи и остановить вымирание поселения. В итоге предложение оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд.

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