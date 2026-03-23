Литва показала задержание нелегалов на границе с Беларусью 8 23.03.2026, 10:51

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Видеофакт.

В Швенчёнском районе литовские пограничники задержали 11 граждан, незаконно пересекавших границу из Беларуси. Событие зафиксировала система видеонаблюдения, после чего на место выдвинулись сотрудники Адутишкского пограничного поста с собаками, а также вертолёт Eurocopter Пограничной службы Литвы.

Мигрантов могли сопровождать белорусские спецслужбисты, которые помогли им пробраться через физический барьер. Все 11 мужчин — граждане Пакистана, Афганистана и Ирана, в возрасте от 21 до 26 лет.

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