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Литва показала задержание нелегалов на границе с Беларусью

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  • 23.03.2026, 10:51
  • 6,814
Литва показала задержание нелегалов на границе с Беларусью

Видеофакт.

В Швенчёнском районе литовские пограничники задержали 11 граждан, незаконно пересекавших границу из Беларуси. Событие зафиксировала система видеонаблюдения, после чего на место выдвинулись сотрудники Адутишкского пограничного поста с собаками, а также вертолёт Eurocopter Пограничной службы Литвы.

Мигрантов могли сопровождать белорусские спецслужбисты, которые помогли им пробраться через физический барьер. Все 11 мужчин — граждане Пакистана, Афганистана и Ирана, в возрасте от 21 до 26 лет.

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