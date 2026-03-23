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Видеофакт: в Минске Mercedes врезался в столб на проспекте Независимости

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  • 23.03.2026, 11:18
  • 5,978
Видеофакт: в Минске Mercedes врезался в столб на проспекте Независимости

Водитель был пьян?

Читатель сообщил на форуме Onliner об аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 22 марта, на проспекте Независимости в Минске. Автомобиль врезался в мачту уличного освещения. На месте была скорая помощь.

ГАИ Минска опубликовала видео с моментом этого ДТП.

— Я слышал момент аварии. Была только одна машина — Mercedes. После ДТП приехало несколько бригад скорой помощи, две машины МЧС, ГАИ. Водителю оказывали помощь, наложили бандаж на шею, — рассказал читатель.

В ГАИ Минска сообщили, что авария произошла около 21:30 недалеко от парка Челюскинцев.

— По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции. — Предположительно, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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